مجمع البحوث الإسلامية يحذر من التجرؤ على حرمات الناس

نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، منشورا تحت عنوان: "احذر أن تكون من هؤلاء"، في إشارة إلى التحذير من تضيع الحسنات والأعمال الصالحة خلال شهر رمضان المبارك، عن طريق التجرؤ على حرمات الناس.

واستدل المجمع، بما جاء عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ".. صحيح مسلم.

ويبين الحديث الشريف، أن العبد قد يكون من أرجى وأحسن الناس عملا في الدنيا، ولكن في الأخرة تذهب هذه الأعمال هباءً منثورا؛ لأنها اختلطت بحرمات الناس والتعدي على حقوقهم.