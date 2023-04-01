الأردن يخفض سعر البنزين للمرة الأولى من 3 أشهر

قرر الأردن خفض سعر السولار بمقدار 25 فلسا للتر، وخفض سعر البنزين بنوعيه بمقدار 5 ‏فلسات، بداية من اليوم السبت، الموافق الأول من شهر أبريل الجاري، ليصبح أول تراجع له منذ ‏‏3 أشهر.‏

وأفادت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اجتماعها، بخفض سعر لتر بنزين أوكتان 90 من 945 فلسا إلى 940 فلسا، وخفض سعر لتر بنزين أوكتان 95 من 1185 فلسا إلى 1180 فلسا، وفقا لوكالة «عمون» الأردنية.

كما قررت اللجنة، خفض سعر الديزل من 810 فلوس إلى إلى 785 للتر، وتثبيت سعر الجاز «الكيروسين» عند 620 فلسا، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (غاز النفط المسال) عند 7 دنانير.

وكانت أسعار البنزين في الأردن شهدت ارتفاعا في شهر فبراير الماضي، واستقرار خلال شهر مارس المنصرم.

وسبق أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في يناير الماضي، توجيها لحكومته بتجميد الضريبة على الجاز «الكيروسين» خلال فصل الشتاء الحالي، وذلك بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود.