جماهير الأهلي تطلق صافرات الاستهجان على لاعبي الهلال السوداني

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حرص لاعبو فريق الهلال السوداني، على تفقد أرضية ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، قبل انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقام الجهاز الفني للفريق السوداني بقيادة المدرب الكونغولي فلوران إبينيجي، وبعض اللاعبين بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول استاد القاهرة؛ تمهيدًا لإجراء عملية الإحماء ثم خوض اللقاء.

وأطلقت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة، صافرات الاستهجان عند نزول لاعبي فريق الهلال السوداني، إلى أرضية ملعب ستاد القاهرة.