الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني عند أحد أبواب الأقصى

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، النار على شاب فلسطيني، عند باب السلسلة، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقالت مصادر بالقدس، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن شابًا فلسطينيًا، أصيب لدى مُحاولته حماية فلسطينية، حاول أحد أفراد شرطة الاحتلال الاعتداء عليها عند باب السلسلة، ولم يكن هناك أي محاولة استيلاء على السلاح، كما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت كذلك بالضرب المبرح على أحد حراس المسجد الأقصى، في أعقاب إطلاق النار على الشاب.

تزامن ذلك مع اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي والمحلات في سوق القطانين بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وقال مُعتكفون بالمسجد الأقصى، في منشورات على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن قوات الاحتلال هددت المُعتكفين في المسجد بالخروج فورًا أو أنها ستستخدم القوة.