كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل "كشف مستعجل" لبطولة الفنان محمد عبد الرحمن، والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It، عن محاولة دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) الانتقام من يوسف (مصطفى خاطر)، ليدخل بيته، ويربطه في السرير، ويُعطي له مهدئ؛ حتى يضمن بأن سيعالجه دون أن يتعرض لأذى.

ولكن تفاجأ دكتور سهام بيوسف بعدما استطاع فك قيوده، ليقرر الأخير قتل دكتور سهام انتقامًا منه، وبالفعل ذهب دكتور سهام ويوسف إلى منطقة مهجورة، وبرصاصة واحدة في مسدس فارغ، بدأ يوسف الضغط على الزناد حتى وصل للرصاصة الأخيرة، فهل ينجو دكتور سهام من القتل هذه المرة؟

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.