ولاية ألمانية تغرم ناشطي مناخ 7200 يورو لتعطيل حركة السير في الشوارع

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، اليوم السبت، عن إلزام المسؤولين عن احتجاجات لناشطي مناخ بدفع تكاليف العمليات التي قامت بها الشرطة للتعامل مع هذه الاحتجاجات التي عرقلت حركة السير في الطرق.

وأوضح المتحدث أنه صدر قرار بتغريم 63 شخصا بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 7200 يورو جراء التدخلات التي قاموا بها في حركة المرور في شكل لصق بعضهم نفسه في الطريق أو نزول البعض الآخر بالحبال في فوق جسور.

وتتعلق هذه القرارات بالوضع حتى السادس من فبراير الماضي.

وذكر المتحدث أن قيمة كل غرامة تتحدد وفقا لحجم العملية التي قامت بها الشرطة للتعامل مع هذا الوضع.

ولم يتمكن المتحدث من تحديد قيمة الأموال التي تم دفعها بالفعل من هذه الغرامات.

وكانت ولاية بافاريا ألزمت أيضا نشطاء بدفع تكاليف عمليات الشرطة التي تم القيام بها للتعامل مع المظاهرات التي عطلت حركة السير في الطرق.