محافظ أسوان يشيد بجهود حملات التبرع بالدم

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحملات التبرع بالدم سواء المتنقلة أو الثابتة والتابعة للمركز الإقليمي لبنك الدم.

وأكد المحافظ، أن التبرع التطوعي وخاصة من الشباب والفتيات من آسمى الأعمال الإنسانية، ويعد فرصة لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع، نظراً لدورها المؤثر في إنقاذ أرواح المواطنين، والعمل على تحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

وطالب محافظ أسوان، قوى المجتمع المختلفة، بدعم هذه الحملات، ونشر الوعى بالتبرع التطوعي بالدم لإنقاذ حياة المواطنين.

وأوضح أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادي، وتساهم في إنقاذ حياة المواطنين أثناء العمليات الجراحية وفي حالات الطوارئ، وتسهم في تعزيز الحس الإنساني، ومبدأ المشاركة، وتقوى الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.

والجدير بالذكر أن محافظ أسوان أطلق مبادرة "تبرع بدمك.. لإنقاذ مريض" بالبنك الدم الإقليمي.