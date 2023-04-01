 رئاسة شئون الحرمين تفعل رُكنًا للتعريف بالخدمات في وقف الملك عبدالعزيز - بوابة الشروق
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رئاسة شئون الحرمين تفعل رُكنًا للتعريف بالخدمات في وقف الملك عبدالعزيز

المسجد الحرام
المسجد الحرام
أ ش أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 1:03 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 1:03 ص

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، ركن معرض فتيات الرئاسة التطويري في وقف الملك عبدالعزيز لاستعراض الخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن تفعيل الركن يأتي لتحقيق نهضة طموحة تنبع من فتيات الرئاسة، ويستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المسلمين في كل أنحاء العالم، من خلال مسح باركود الدليل الشامل الذي أعدته الوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية، الذي يوضح أبرز الخدمات وطريقة الوصول إليها ومنها: التعريف بالخريطة التفاعلية والتي تُعنى بتحديد أهم المرافق بالمسجد الحرام بعدة لغات، والتعريف بخدمات الحلقات التصحيحية المقدمة بلغات مختلفة، ومواقع ومواعيد تقديم الخدمة، وتعريفهم بمواقع تقديم خدمة الإفتاء وإجابة السائلين داخل المسجد الحرام وغيرها من الخدمات.

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