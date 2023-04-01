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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الفترة التي قضاها في السجن، بسبب قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان مرتضى منصور قد قضى شهرا في السجن، بسبب قضية سب رئيس النادي الأهلي، قبل أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد الماضي.

وقال منصور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بالنادي: «تعرضت إلى العديد من المساومات من أجل تفادي الحبس، من بينهما قضية نادي القرن والاعتذار للخطيب وتقسيط غرامة كهربا».

وأضاف: «ولكني رفضت كل المساومات وثابت على موقفي، حفاظا على كرامة نادي الزمالك، وأمرت بإعادة لافتات نادي القرن على أسوار النادي من جديد».

وتابع: «تنازلت عن قضية كنت رفعها ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي، عشان أنا أكرم منه».

وأوضح منصور: «أولادي أحمد وأمير وأميرة يتعرضون إلى السب يوميًا، برغم أنهم يعملون في نادي الزمالك تطوعًا».

وأتم: «فين حقي من السب الذي أتعرض له أنا وأولادي، ولا عشان الخطيب معاه أولتراس بيخوف!».