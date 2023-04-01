سي آي كابيتال تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح «ريفي» لخدمات التمويل

تعتزم شركة «ريفى» لخدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر – إحدى الشركات التابعة لمجموعة «سى آى كابيتال القابضة» إطلاق برنامج لإصدار سندات توريق بقيمة تتراوح ما بين ٢ و٣ مليارات جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الإصدار الجارى اتخاذ الموافقات اللازمة بشانه سيتم على عدة شرائح بآجال متنوعة وتهدف الشركة من خلاله إلى توفير السيولة اللازمة لنشاطها فى تقديم حلول تمويلية لعملائها، ومن المقرر أن تتولى شركة سى آى كابيتال عملية الإصدار والترويج للسندات.

وتأسست شركة «ريفى» عام ٢٠٠٧ وتعمل فى نشاط التمويل المتناهى الصغر لأغراض اقتصادية فى المجالات الزراعية أو الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية المولدة للدخل وتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية المرتبطة بنشاط التمويل متناهى الصغر.

وتمتلك الشركة ١٣٨ فرعا منتشرة فى ٢٠ محافظة وهى أول شركة فى مصر تحصل على رخصة تمويل متناهى الصغر.

وحققت الشركة فى التسعة اشهر الأول من ٢٠٢٢ صافى ربح بعد الضرائب بقيمة 241 مليون جنيه، بارتفاع 67% عن نفس الفترة بالعام السابق، مدعومًا بنمو إجمالى القروض بنسبة 45% عن العام السابق ليبلغ 2.1 مليار جنيه.

ويوجد فى مصر نحو ١٩ شركة مرخص لها مزاولة نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وفقا للموقع الرسمى للهيئة العامة للرقابة المالية والذى يوضح المقصود بالتمويل متناهى الصغر بانه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت فى نوفمبر الماضى على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه (ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار) موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر على الإطلاق.

والتوريق هو إحدى الأدوات المالية، التى يتم من خلالها تحويل مديونية عملاء شركة ما إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، وبالتالى تستطيع الشركة تسييل مستحقاتها لدى العملاء بشكل سريع وإعادة تشغيلها.