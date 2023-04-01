 وزير الدفاع الروسي: زيادة في إنتاج الذخائر العادية وذات الدقة العالية لتأمين احتياجات قواتنا - بوابة الشروق
السبت 1 أبريل 2023 1:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع الروسي: زيادة في إنتاج الذخائر العادية وذات الدقة العالية لتأمين احتياجات قواتنا

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 11:13 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 11:13 ص

 

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، أن روسيا زادت من إنتاج الذخائر العادية وذات الدقة العالية لتأمين احتياجات القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة بأوكرانيا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن تصريحات شويجو جاءت خلال اجتماع عقده اليوم بشأن تزويد القوات الروسية بالذخيرة والأسلحة، وذلك في مقر مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية الخاصة.

وكان وزير الدفاع الروسي قد تفقد الثلاثاء الماضي سير عمليات إنتاج القذائف اللازمة للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في مؤسسات الدفاع بمقاطعتي "تشيليابينسك" و"كيروف".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك