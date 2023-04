رونالدو يبعث برسالة لـ النصر ولاعبيه بعد إنجاز عميد لاعبي العالم

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، عن سعادته البالغة باحتفال لاعبي العالمي به بعد وصوله للإنجاز التاريخي وتحقيقه لقب عميد لاعبي العالم.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورًا لاحتفال لاعبي النصر به بعد عودته من فترة التوقف الدولي الأخيرة، معلقًا عليها:" شكرا لنادي النصر وزملائي في الفريق على احتفالهم بإنجاز الوصول لعميد لاعبي العالم، وأتمنى عيد ميلاد سعيد لـ عبد الرحمن غريب.

وأصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب مشاركة في المباريات الدولية بعد تحطيمه رقم الكويتي بدر المطوع.

وسجل رونالدو المشاركة الدولية رقم 197 في مسيرته عبر مباراة المنتخب البرتغالي أمام ليختنشتاين، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا "يورو 2024" متفوقا بذلك بفارق مباراة واحدة على المهاجم الكويتي بدر المطوع.

Thank you to @AlNassrFC_EN and my team mates for celebrating with me this achievement of becoming the most capped men’s international player. Wishing a happy birthday also to @A_ghareeb29 🎉 pic.twitter.com/dJfQhCHhfU