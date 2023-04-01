سفير إيران في بغداد: نتطلع إلى عودة العلاقات الإيرانية المصرية

أعرب سفير إيران لدى العراق محمد كاظم الصادق، اليوم السبت، عن ترحيبه بمساعى العراق الحميدة لترتيب لقاء بين المسئولين في إيران ومصر.



وقال الصادق: "نتطلع إلى عودة العلاقات الإيرانية المصرية، وأنا لدى لقاءات مستمرة مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق من بينهم سفير مصر".



وأضاف الصادق، أن إعادة افتتاح سفارتي إيران والسعودية في كلا البلدين سيتم قريبا.



وقال السفير الإيراني، في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الحكومي: "نتمنى أن يكون لقاء وزيري خارجية كلا من إيران والسعودية المرتقب في بغداد".



وذكر أن "الاتفاق الأخير بين إيران والسعودية سيلقي بظلاله على الأوضاع في اليمن ونحن نريد حلا للأزمة اليمنية وأن الحديث عن دعم إيران لليمن عسكريا غير صحيح".



وقال إن "حجم التعامل التجاري بين إيران والعراق يبلغ حاليا 12مليار دولار ونتطلع إلى زيادتها إلى 20مليار دولار مستقبلا لأن العراق شريك مهم لإيران".



وأضاف أن وزير الطاقة الإيراني سيزور بغداد في شهر مايو المقبل للبحث وحسم ملف المياه بين البلدين.