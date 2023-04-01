أوكرانيا: القوات تصد الهجمات الروسية على باخموت وسط تساقط كثيف للثلوج

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قال الجيش الأوكراني، إن الجنود المحاصرين قرب مدينة باخموت شرقي البلاد صدوا المزيد من الهجمات الروسية على مدار اليوم الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة اليوم السبت: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، صد مدافعونا هجمات العدو في منطقة بلدتي بودانيفكا وإيفانفسك".

وتقع البلدتان على طرق مهمة تؤدي إلى مدينة باخموت المتنازع عليها.

وأشارت مصادر روسية في وقت سابق إلى أن تساقط الثلوج بكثافة يعرقل تقدم القوات المهاجمة.

وشكا بوريس روشين الخبير العسكري الروسي اليوم السبت، من أن "تدهور الطقس يجعل اتخاذ خطوات حاسمة أمرا صعبا".

وتظهر صور ومقاطع مصورة من المنطقة تساقط الثلوج بكثافة وطبقة سميكة من الثلج على الأرض.