قالت هيئة الأرصاد الهندية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد باستثناء أجزاء من الشمال الغربي ومنطقة شبه الجزيرة الهندية، درجات حرارة أعلى من الدرجات القصوى المعتادة من أبريل إلى يونيو، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد أغلب أجزاء وسط الهند وشرقها وشمالها الغربي موجة حارة لأيام تصل فيها درجات الحراراة لمعدلات أعلى من المعتاد فى هذا الوقت من العام.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن "معظم أنحاء البلاد من المتوقع أن تشهد درجات حرارة أعلى من الدرجات القصوى المعتادة خلال موسم الطقس الحار لعام 2023 (من أبريل إلى يونيو) باستثناء جنوبي منطقة شبه الجزيرة الهندية وبعض أنحاء الشمال الغربي".