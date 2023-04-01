وصلت بعثة فريق الهلال السوداني، إلى ستاد القاهرة الدولي منذ دقائق، استعدادًا لخوض مواجهة الأهلي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، على ستاد القاهرة الدولي في التاسعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني على «فيسبوك»، مقطعًا فيديو يتضمن لحظة وصول لاعبي الفريق إلى ستاد القاهرة، معلقًا عليها: «وصلنا إلى الملعب».

ويحتاج فريق الأهلي إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم السبت، وذلك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.