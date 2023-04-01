 الوطني السوري للزلازل: تسجيل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجة منذ الأمس - بوابة الشروق
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الوطني السوري للزلازل: تسجيل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجة منذ الأمس

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 5:06 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 5:06 م

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 6 هزات أرضية شدتها أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر منذ الأمس وحتى الثامنة صباحاً، في المناطق الشمالية الغربية للاذقية وحلب وفي لواء إسكندرون.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت - أن الوضع الزلزالي في سوريا يسير باتجاه العودة لما قبل 6 فبراير الماضي.

يشار إلى أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارا هائلا إثر سقوط آلاف المباني.

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