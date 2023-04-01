الملك تشارلز يعود إلى بريطانيا في نهاية زيارة إلى ألمانيا استمرت 3 أيام

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قضى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، وعقيلته كاميلا، اليوم الأخير من زيارتهما التي استمرت لمدة ثلاثة أيام إلى ألمانيا، في القيام بجولة بمدينة هامبورج الواقعة بشمالى البلاد، للتعرف على جهود التخلص من الكربون وتذكر أحداث تاريخية.

ووضع تشارلز إكليلا من الزهور بصحبة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وعمدة المدينة بيتر تشينتشر عند النصب التذكاري للقديس نيكولاي.

وتعرضت الكنيسة الرئيسية السابقة في هامبورج للتدمير خلال غارات بريطانية وأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية.

وقامت أسقف هامبورج كريستين فيهرز، بتلاوة صلاة تعود إلى عام 1959 في كوفنتري، تلك المدينة الإنجليزية التي تعرضت لقصف شديد جراء غارات جوية ألمانية في نوفمبر عام 1940.

وتعرضت هامبورج للقصف في سلسلة من الهجمات التي أطلقت في عام 1943، عاصفة نارية أسفرت عن مقتل حوالي 35 ألف شخص وإصابة 120 ألف آخرين.

لكن لم يكن هناك وقت كاف للاحتفال بالعلاقة المختلفة للغاية الآن بين البلدين.

وتم الترحيب بالملك تشارلز وكاميلا في الساحة المركزية في هامبورج "راتهاوسماركت" حيث احتشد الناس أمام مجلس المدينة لإلقاء نظرة على الزوجين.

واستغرق الزوجان وقتا طويلا في مصافحة الأيادي. وسارا على طول الحاجز ورحبا بأولئك المصطفين المنتظرين، حيث سعى الكثير منهم لالتقاط صور لهما.

وزارت كاميلا، بصحبة زوجة الرئيس الألماني، مدرسة في هامبورج حيث قرأتا للأطفال من كتاب للأطفال لمؤلف إنجليزي.

وقام الزوجان الملكيان برحلة بقارب حول الميناء وتعرفا على الجهود البيئية للمنطقة.

وعبر تشارلز عن اهتمامه بالحديث مع ممثلي ميناء هامبورج عن التخلص من الكربون من الاقتصاد البحري، وتشجيع الطاقات المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين، وتحول الصناعة البيئي والصديق للمناخ.

ووفقا للسفارة البريطانية، تعمل هامبورج عن كثب مع موانئ بريطانية لتحقيق أهداف طموحة مماثلة تتعلق بإزالة الكربون.

وتم اختتام زيارتهما بحفل استقبال في المدينة، حيث استضافت السفارة البريطانية ألف ضيف تم خلاله، عزف موسيقى بريطانية وألمانية.

وغادر الزوجان الملكيان في نهاية نهار يوم الجمعة من مطار هامبورج.