تركيا تخفف قواعد أداة ادخار الليرة الرئيسية مع اقتراب الانتخابات

سيتمكن البنك المركزي التركي من السماح للبنوك بإصدار آجال استحقاق أقصر لحسابات الودائع بالليرة المحمية بالنقد الأجنبي إذا كان هناك طلب، وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وسيتم تحديد آجال استحقاق حسابات الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية من قبل البنك المركزي. ويسمح التغيير للبنك بإزالة الحد الأدنى لاستحقاق ثلاثة أشهر الذي كان معمولا به سابقا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يوجد تغيير فوري في آجال الاستحقاق ولا ينطبق التغيير على الودائع المحولة من ودائع الليرة العادية التي تدفعها الخزينة، بحسب بلومبرج.

وتزيد تركيا الضغط على البنوك بشأن أداة ادخار الليرة الرئيسية. وهذا هو التغيير الثالث الذي يجريه البنك المركزي على حسابات الودائع بالليرة المحمية بالنقد الأجنبى هذا الأسبوع.

وفي 30 مارس، سمح البنك المركزي للشركات التي لديها التزامات بالعملات الأجنبية بفتح حسابات ودائع بالليرة محمية بالعملات الأجنبية مع استحقاق شهر واحد.