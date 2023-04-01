وزير الدفاع الروسي: موسكو زادت من إنتاجها للذخيرة بشكل كبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، إن روسيا زادت من إنتاجها للذخيرة بشكل كبير.

وذكر شويجو في اجتماع لهيئة الأركان العامة، أن "هذا يتعلق بالذخيرة العادية والذخيرة ذات الدقة العالية"، ولم يدل بمزيد من التفاصيل الدقيقة.

وأضاف شويجو، أن هذا سيمكن روسيا من تحقيق أهدافها من الحرب، ولم يتسن التحقق من تصريحاته بصورة مستقلة.

ويتحول العجز في الذخيرة إلى مسألة متزايدة الأهمية لأوكرانيا وروسيا في الحرب.

ويعزز الحلفاء الغربيون لأوكرانيا، الذين يزودون البلاد بكميات كبيرة من الإمدادات العسكرية، إنتاجهم أيضا.