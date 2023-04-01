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بورسعيد تبدأ في ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%

محسن عشري
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 10:14 م

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والأعمال العام، والشوارع والميادين.

وأصدر محافظ بورسعيد، توجيهاته لرؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لتكون 75%، بدلا من 50% طبقا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100%، وذلك عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

وعلى الفور بدأت كل الأحياء ومدينة بورفؤاد بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بنسبة 75% مع الصيانة لكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية.

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