 ولي العهد السعودي يثمن العلاقات الأخوية بين بلاده ودولة الإمارات المتحدة - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يثمن العلاقات الأخوية بين بلاده ودولة الإمارات المتحدة

أ ش أ
نشر في: السبت 1 أبريل 2023 - 11:18 ص | آخر تحديث: السبت 1 أبريل 2023 - 11:18 ص

ثمن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على عمق العلاقات الأخوية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تهنئته اليوم السبت، أصحاب السمو المعينين في دولة الإمارات في مناصبهم القيادية الجديدة ، خلال اتصالات هاتفية لكل منهم على حدة ؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية السعودية في نبأ عاجل.

وأعرب ولي العهد عن تمنياته لهم بالتوفيق، وأن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب الإماراتي من رفعة وتطور في ظل قيادته.


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