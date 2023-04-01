القوى العاملة: التدخل العاجل لإنهاء مشكلات عاملين مصريين بإيطاليا للحصول على مستحقاتهم

أعلنت وزارة القوى العاملة عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلات بعض المواطنين العاملين بإيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وذكر البيان أن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه بأن "المكتب" تلقى طلبا من ورثة المرحوم م.ع.م المقيمين بمحافظة القليوبية بشأن مساعدتهم في الحصول على المستحقات التأمينية لمورثهم عن فترة عمله بدولة إيطاليا والمتوفي بتاريخ 3-11-2020 وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبالمتابعة الفعالة مع هيئة التأمينات الإيطالية (INPS)، نجح المكتب في تسوية مستحقاتهم التأمينية وإقرار معاش شهري لزوجة المتوفي وأبنائه الخمسة بأثر رجعي، وتم توعيتهم بطرق متابعة حسابهم البنكي بمصر لاستلام المستحقات المقررة.

وأوضح التقرير أنه في ذات السياق تلقى المكتب التماس المواطنة س.ص.أ من محافظة القاهرة، بشأن مساعدتها في الحصول على المستحقات التأمينية لزوجها المتوفي السابق عمله بدولة إيطاليا، وببحث مدى مستحقاتهم مع هيئة التأمينات سالفة الذكر تبين أحقية المواطنة في الحصول على معاش الورثة غير المباشر لانتظام مورثها في سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة، كما تم مساعدتهم في معرفة المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على هذا المعاش وآليات ذلك.