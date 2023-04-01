مرتضى منصور: عقد ناصر منسي أقل من لاعبي يد وسلة الأندية الأخرى

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه رفض طلب تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي المستحقه للقلعة البيضاء على 5 سنوات؛ لأن هذه هي أموال النادي.

وأضاف رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: «فزنا بكل قضايا نادي القرن، وطلب مني أن أنسى قضية نادي القرن».

وتابع قائلا : «أرفض سب أي لاعب بالفريق، والزمالك أبيض بخطين حمر، ومن يريد التشجيع أهلا به، ولكن ليس باللون الأسود، ولا يوجد أوصياء على النادي ولا الفريق ولا الإدارة ولا رئيس النادي».

وواصل : «هؤلاء من دمروا الزمالك ومحمود علاء ويوسف أوباما وزكريا الوردي وغيرهم من اللاعبين، والنادي يضم لاعبين على أفضل مستوى».

وأتم رئيس الزمالك: «أقول للذين سألوا على الصفقات، هل رأيتم ناصر منسي اليوم؟.. قمتم بتسريب عقده ولكني أقول لكم أن اللاعب يحصل على 8 مليون يخصم منهم 2 مليون ضرائب في الوقت الذي يحصل بعض لاعبي اليد والسلة في الأندية على أكثر من ذلك».