كتشاف نوع جديد من الضفادع في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين

اكتشف باحثون صينيون نوعا جديدا من الضفادع ذات القرون، أطلق عليه اسم "بولينوفريس إلونجاتا"، في جبال ليانهوا الواقعة بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين.

واكتشف الباحثون النوع الجديد في الجبال المرتفعة بقوانجدونج، حيث تحيط بها غابات شبه استوائية دائمة الخضرة وعريضة الأوراق والمحفوظة بشكل جيد.

ويختلف الضفدع، وهو صغير الحجم وأطرافه ممدودة، بشكل كبير عن أنواع الضفادع المعروفة التي تعيش في نفس المنطقة.

وأوضح البحث، الذي تم نشر نتائجه في عدد حديث من المجلة الأكاديمية الدولية "أبحاث الزواحف الآسيوية"، أنه يمكن تمييز النوع الجديد عن جميع المتجانسات المعروفة من خلال الدمج بين الخصائص المورفولوجية والاختلافات الجينية.

وخلال السنوات الأخيرة، تم اكتشاف عدة أنواع جديدة من الضفادع في المناطق الجبلية الرئيسية في الصين.

وأثبت الاكتشاف الجديد في جبال ليانهوا أن المنطقة تعتبر خزانا ضخما للأنواع الحيوانية والنباتية.