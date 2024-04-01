 رئيس الحكومة العراقية يتلقى دعوة سعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض - بوابة الشروق
الإثنين 1 أبريل 2024 2:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رئيس الحكومة العراقية يتلقى دعوة سعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي
د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 1:17 م

تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد في  الرياض خلال يومي 28و29 أبريل الحالي.

وذكر بيان للحكومة العراقية اليوم أن الأمير محمد بن سلمان، أشار في رسالة بعثها لرئيس الحكومة العراقية إلى "العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، وأنّ المشاركة  سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع" .

ولفت  البيان إلى  أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في مدينة الرياض وسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك