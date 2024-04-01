رئيس الحكومة العراقية يتلقى دعوة سعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد في الرياض خلال يومي 28و29 أبريل الحالي.

وذكر بيان للحكومة العراقية اليوم أن الأمير محمد بن سلمان، أشار في رسالة بعثها لرئيس الحكومة العراقية إلى "العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، وأنّ المشاركة سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع" .

ولفت البيان إلى أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في مدينة الرياض وسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.