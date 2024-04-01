جمال الكشكي: الرئيس السيسي رسخ فكرة العروبة للحفاظ على الأمن القومي العربي

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قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنجز في ملف الإسكان وانتقل بالعمران المصري لما مساحته من 6 إلى 4%.

جاء ذلك خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن» الذي عرضه برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد.

وأضاف الكشكي: «منذ اللحظة الأولى كان الرئيس واضحا وقاطعا وتعامل بشفافية مع كل المصريين وقال لهم الحقيقة كاملة عن وضع الدولة المصرية».

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة أعادت الاعتبار للريف المصري وساهمت في إعادة إحياء المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وهو يبني الداخل المصري كان يتحرك على المستويين الإقليمي والدولي، ورسخ فكرة العروبة القائمة على الشراكة والاستقرار؛ للحفاظ على الأمن القومي العربي.

وتابع: «هناك بصمة لحالة الانفتاح في مجال الإعلام وهناك حريات مسئولة ومفتوحة».

ووجه رسالة للرئيس قائلا: «أقول للرئيس السيسي واصل مسيرتك والشعب المصري معك، وما حدث في عهد ما كان ليحدث لولا أنك تمتلك قلبا قويا».





