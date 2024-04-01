أسهم سول تسجل ارتفاعا لليوم الثاني وسط تجدد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية

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أغلقت أسهم سول على ارتفاع اليوم الاثنين، حيث جاءت بيانات التضخم الأمريكية متماشية مع توقعات السوق؛ ما زاد الآمال باحتمال أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في يونيو على أقرب تقدير.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الـ"وون" الكوري سجل انخفاضا في مقابل الدولار الأمريكي.

وقالت وكالة يونهاب، إن مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب القياسي ارتفع بمقدار 23ر1 نقطة، أو بنسبة 04ر0%، ليغلق عند 86ر2747 نقطة.

وأشارت وكالة يونهاب إلى أن حجم التداول كان ضعيفا حيث بلغت قيمة 77ر391 مليون سهم ما يصل إلى 9ر9 تريليون وون (3ر7 مليار دولار)، مع تفوق الرابحين على الخاسرين بواقع 573 مقابل 295.

واشترت مؤسسات وأجانب ما قيمته 294 مليار وون من الأسهم، مما عوض بيع أسهم الأفراد بقيمة 11ر317 مليار وون.

وجاء مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر فبراير، والذي صدر يوم الجمعة الماضي، بالكاد ضمن توقعات السوق.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بأول خفض لسعر الفائدة هذا العام في يونيو.