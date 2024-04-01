عماد الدين حسين يستعرض إنجازات الرئيس السيسي خلال 10 سنوات: القضاء على الإرهاب وبنية تحتية حقيقية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ القضاء على الإرهاب هو أول ما يتبادر للأذهان عند الحديث عن مرور عشر سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن» الذي عرضه برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد.

وأضاف أن الدولة دفعت ثمنا كبيرا من أجل القضاء على الإرهاب، إلا أن هذا المسار هو الذي حافظ على الحدود المصرية وعلى الدولة المصرية بشكل كامل، ومكَّن الدولة من التماسك، وهو الأمر الذي لم يتحقق في الكثير من دول المنطقة.

وأشار إلى أنه لم يكن من الممكن أن يكون لدى مصر أي تنمية اقتصادية، دون أن يكون هناك استقرار أمني، لافتًا إلى تنفيذ الدولة العديد من المشروعات القومية في أعقاب ثورة 30 يونيو لا سيما في مجال البنية التحتية ومشروعات مثل قناة السويس الجديدة.

ولفت إلى أن أهم إنجاز تحقّق خلال العشر سنوات الماضية، يتمثل في إقامة بنية تحتية حقيقية، موضحًا أنه لم يكن من الممكن الحديث عن تطوُّر في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والثقافة دون أن تكون لدى الدولة هذه البنية التحتية.

وتحدث عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي قال إنها تساهم في تحسين حياة قاطني الريف وهو يمثلون 60% من المجتمع.

دبلوماسيًّا، أوضح حسين أن مصر استعادة دورها المؤثر على الصعيد الخارجي، مذكرا بأن علاقات الدولة الخارجية كانت مهتزة بشكل كبير في أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أنها عادت بقوة لدورها الإقليمي.

وأفاد بأن هذا الأمر يلاحظ حاليا في الموقف المصري من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.