 1 أبريل 2024.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز إلى 3% بمنتصف تعاملات اليوم - بوابة الشروق
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1 أبريل 2024.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز إلى 3% بمنتصف تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 12:29 م

واصلت البورصة ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها بمنتصف تعاملات اليوم، ليصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 3.6% ليصل إلى 27851.06 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي أكس 100" بنسبة 2.95 % ليصل إلى مستوى 9025.95 نقطة، وارتفع المؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 2.75 % ليصل إلى مستوى 6343.73 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي أكس 30»، قد انهي تعاملات أمس على انخفاض بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 26883.39 نقطة، مدفوعات بالضغوط البيعيه التى شهدتها السوق من قبل المستثمرين والمؤسسات المصرية، كما أن السوق شهدت تراجعات متتالية نتيجة إلى تكلفة الفرصة البديلة والتى تعطى عوائد مرتفعه خالية المخاطر مثل أذون الخذانة والتى توفر عائد يصل إلي 26%، وهو ما دفع المستثميرن إلى التوجه إلى الاستثمارات ذات العوائد الثابتة.

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