شهدت منطقة عين شمس جريمة مأساوية واعترافات خطيرة، من متهم بقتل سيدة عجوز منذ أكثر من شهور، ودفنها من قبل ذويها لاعتقادهم أن الوفاة نتيجة أمرض السكر والقلب.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من فني ورشة 42 سنة، أقر فيه بارتكابه واقعة قتل سيدة عجوز، بعد مرور أشهر من تأنيب الضمير.

وبسؤال الجاني في التحقيقات عن سبب الاحتفاظ بالأمر طيلة هذه الفترة، قال إنه منذ ذلك الحين وهو في حالة تأنيب للضمير ويشعر بالذنب، ما جعله يذهب لقسم الشرطة للاعتراف بالجريمة.

• تفاصيل الجريمة

وأضاف المتهم أنه ارتكب جريمته بعد انتحل صفة محصل كهرباء لدخول شقة المجني عليها، وعقب ذلك حاول سرقتها قبل أن تقاوم وعلى أثر ذلك قام بقتلها.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان الواقعة الوارد في البلاغ تبين أن السيدة بالمعاش 57 سنة، مقيمة بمفردها، وأنها توفيت منذ فترة بسيطة واعتقد ذويها وفاتها نتيجة أمراض السكر والقلب فتم إنهاء الأوراق اللازمة وإجراءات الدفن على اعتبار أن الوفاة طبيعية وتم دفنها بمقابر العائلة.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة، التي قررت تجديد حبس العامل بتهمة قتل عجوز داخل مسكنها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة، استخراج وتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.