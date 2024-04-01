 رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة - بوابة الشروق
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رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة

محمود عواد:
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 3:40 م

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وتجهيزها بالشكل الحضاري اللائق لاستقبال الفعاليات المختلفة.

واستمع رئيس الجامعة لشرح من الدكتور شريف أبو السعدات بكلية الفنون التطبيقية عن أعمال التطوير داخل القاعة، والتي تشمل رفع كفاءة المسرح، وتجهيزه ‏بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، إلى جانب منظومة الحماية المدنية وفق أحدث الأكواد ‏المعتمدة‎.

ووجه رئيس جامعة بنها، بالمتابعة المستمرة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمنشآت الجامعة المختلفة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.


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