أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم»، بإصابة أحد معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم طائر في سماء المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي تنتشر في المنطقة، جراء الهجوم الذي خلَّف انفجارات الكبيرة.



جاء ذلك بالتزامن مع إعلان «المقاومة الإسلامية في العراق» في بيان، أنها قصفت هدفا حيويا في الأراضي المحتلة (في إشارة على ما يبدو إيلات) بالأسلحة المناسبة فجر اليوم.

ومن الواضح أن منظومة القبة الحديدية فشلت في صد الطائرة المسيرة.

و«المقاومة الإسلامية في العراق» ينفذ بين حين وآخر، هجمات على مناطق إسرائيلية، ويربطها بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.