الصحة العالمية: وفاة 21 مريضا منذ تعرض مستشفى غزة للحصار الإسرائيلي الجديد

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الأحد إن 21 مريضا توفوا منذ أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، للمرة الثانية في 18 مارس الماضي.

وكتب المدير العام للمنظمة عبر صفحته على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، نقلا عن أحد العاملين بالقطاع الصحي من داخل مستشفى الشفاء: "تستمر الأعمال العدائية حول المستشفى".

وتابع يوجد 107 مرضى في مبنى غير ملائم داخل مجمع المستشفى، ويفتقرون إلى الدعم الصحي والرعاية الطبية والإمدادات اللازمة.

وأضاف تيدروس ومن بين المرضى 4 أطفال و28 مريضا في حالة حرجة يفتقرون إلى وسائل الرعاية الضرورية.

وذكر أنه منذ الأمس لم يتبق سوى زجاجة مياه واحدة لكل 15 شخصا. وتنتشر الأمراض المعدية بسبب الظروف غير الصحية للغاية ونقص المياه.

وقال الغذاء محدود للغاية - وهذا قد يهدد حياة مرضى السكري الذين تتفاقم حالتهم.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل على تسهيل الوصول بشكل عاجل وفتح ممر إنساني حتى تتمكن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من تنفيذ عملية نقل المرضى المنقذة للحياة.

وجدد دعوته لوقف إطلاق النار قائلا "نكرر: كل لحظة مهمة. أوقوفوا إطلاق النار!".