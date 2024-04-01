الهند تتوقع ارتفاعا بدرجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال الشهور القادمة

تتوقع الهند ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل أكثر من المعتاد على مدى الشهور القادمة، الأمر الذي يزيد من خطر حدوث نقص في المياه وإلحاق أضرار بالمحاصيل، وارتفاع في استخدام الفحم لتفادي انقطاع الكهرباء في الدولة الأكثر سكانا على ظهر الكوكب.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مروتيونجايا موهابباترا مدير عام هيئة الأرصاد الجوية، قال في إحاطة صحفية في نيودلهي اليوم الإثنين، إنه من المتوقع حدوث موجات حارة لمدة من 10 إلى 20 يوما في مناطق مختلفة خلال فترة الثلاثة أشهر التي تنتهي في 30 يونيو القادم، مقابل درجات حرارة عادية لمدة من أربعة إلى ثمانية أيام.



ومن المرجح أن تشهد معظم أجزاء البلاد درجات قصوى للحرارة فوق المعتاد.



ويأتي هذا التوقع في وقت تستعد فيه أكبر ديمقراطية في العالم لإجراء انتخابات عامة بين منتصف أبريل ومطلع يونيو، وهي فترة يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة فيها 45 درجة مئوية.



وقد يمثل ذلك تهديدا أكبر لحياة الإنسان حيث أن ضربات الحرارة (ضربات الشمس)، التي تتسبب في وفاة عشرات الأشخاص كل عام، قد تصيب المشاركين في المسيرات السياسية.