تايلاند تستبعد طرح سندات في الأسواق الدولية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال جولابون أمورنفيفات نائب وزير مالية تايلاند، إن الحكومة تعتزم تأجيل اتخاذ قرارها بشأن طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية، حتى يتلاشى الغموض بشأن اتجاهات أسياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والتي تؤثر بشدة على أسعار العائد التي تدفعها الدول الصاعدة على سنداتها الدولية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جولابون القول إنه في حين قدم مكتب إدارة الدين العام التايلندي تحليلا للتكلفة والعائد لعملية إصدار سندات دولية إلى الوزارة، فإن "الوقت ليس مناسبا" لاتخاذ قرار بشأن بيع سندات خزانة بالعملات الأجنبية.

وقال نائب وزير المالية، إن تكلفة إصدار سندات بعملات أجنبية تعتبر مرتفعة للغاية في ظل ضعف قيمة البات التايلندي أمام العملات الرئيسية.

وأضاف أن أسعار الفائدة العالمية تتراجع، والحكومة التايلندية تريد الانتظار حتى تتضخ الاتجاهات الجديدة للسياسة النقدية الأمريكية.