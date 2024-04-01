رئيس شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد انخفض بأكثر من 10 آلاف جنيه منذ التعويم

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن الحديد قبل قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف تعدى 55 ألف جنيه في المصنع خلال شهري يناير وفبراير، منوهًا أنه تخطى 60 ألفًا بالنسبة للمستهلك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن الأمر أثار مخاوف المواطنين من وصول سعر الطن إلى 70 ألفًا و80 ألف جنيه.



وأشار إلى أن سعر طن الحديد للمستهلك يتراوح الآن ما بين 39 ألفًا إلى 46 ألفًا للطن، موضحًا أن السعر انخفض بأكثر من 10 آلاف جنيه منذ التعويم وحتى الآن.



ونوه أن مصر كانت تستورد الحديد والإسمنت تام الصنع قبل عام 2011 بكميات كبيرة، قائلًا إنها تُصدر الآن أجود أنواع الأسمنت في العالم.



ولفت إلى أن «الحكومة تدعم 80% من النقل البحري لمن يصدر الأسمنت إلى إفريقيا»، مضيفًا: «حققنا أكثر من 10 ملايين طن، وتحولنا من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة».



واختتم: «نريد استقرار سعر الصرف وتوفير العملة للمصانع حتى تعمل بكامل طاقتها، وإذا توفرت تلك العوامل ستستقر الأمور وتنتظم بعد العيد».





