مجلس أمناء مراكز شباب حدائق أكتوبر يبحث سير العمل وتطوير المنشآت الرياضية

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اجتمع مجلس أمناء مراكز شباب حدائق أكتوبر، اليوم الإثنين، لمناقشة جدول الأعمال ومتابعة سير العمل داخل المراكز، من أجل تطويرها بشكل دائم ومستمر والعمل على زيادة مواردها، وتشجيع الاستثمار في مجال الشباب والرياضة بتلك المراكز.

وناقش الاجتماع، العديد من الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بعمل وأداء تلك المراكز بما يضمن جودة الخدمات الشبابية والرياضية المقدمة للمواطنين بصفة عامة وللنشء والشباب بصفة خاصة، والتطرق لبعض المعوقات التي تواجه المراكز وبحث السبل لحلها.

ويأتي ذلك تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات والأعمار من أهالي المنطقة المحيطة بكل منها.

الجدير بالذكر أن مراكز شباب حدائق أكتوبر من المنشآت الشبابية والرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتعمل على تقديم الخدمات الشبابية والرياضية والثقافية والمجتمعية، وعدد من الخدمات المتكاملة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.