الأسرة الملكية اليابانية تدشن صفحتها على موقع إنستجرام

دشنت الأسرة الملكية اليابانية اليوم الاثنين صفحتها على موقع إنستجرام لمشاركة الصور.



ودشن مكتب البلاط الإمبراطوري الحساب الجديد على موقع إنستجرام بنشر صور ومقاطع فيديو قصيرة تظهر الإمبراطور ناروهيتو /64 عاما/ والإمبراطورة ماساكو /60 عاما/. وظهرت أيضا ابنتهما الوحيدة الأمير ايكو/22 عاما/ في بعض من الصور الـ19.



ويشار إلى أن الغرض من الحساب هو تقديم المعلومات بشأن أنشطة الأسرة المالكة.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن صور الأسرة الملاكة تم التقاطها في الفترة ما بين العام الجديد ومارس الماضي. وبحلول المساء، كان هناك أكثر من 200 ألف مستخدم يتبعون الحساب. مع ذلك، فقد تم تعطيل خاصية التعليق على الصور .