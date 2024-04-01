قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنها تشعر في بعض الأحيان بأنها ترغب في اعتزال العمل وتخصيص وقتها لأحفادها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج بيج تايم بودكاست الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب وتزامله المطربة أصالة، عبر شاشة «mbc»، وعُرضت مساء الأحد، أن لديها ثلاثة أحفاد (هانيا 8 سنوات، علاء 5 سنوات، عمر 3 سنوات).

وأشارت إلى أنها بدأت مشوارها الفني والتمثيلي منذ عام 1972، موضحة أنها تشعر بسعادة وتتعامل بواقعية، وهي تتعامل مع واقع كبرها في السن.

وفيما أوضحت أنها تبلغ من العمر 74 سنة، مشيرة إلى أنها تحررت من الكثير من العمر وهي تبلغ هذا العُمر.

