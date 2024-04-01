تضامن المنيا: توزيع كراتين رمضان على 61 قرية

صرح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بأنه بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وزعت إحدى مؤسسات المجتمع المدني 4800 كرتونة مواد غذائية على 4800 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بـ61 قرية بمحافظة المنيا.

وأضاف بخيت، أن ذلك جاء ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" والتي أطلقها صندوق "تحيا مصر"؛ بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد أن خطة التوزيع شملت قرى الصليبة والروبي وداقوف والفاروقيه مركز سمالوط، وقريتي عطف حيدر والقايات مركز العدوة، وقرى المحرص وحمدى وتنده والمعصرة بمركز ملوي، وقرى مرزوق والغز وأبوان وأدقاق المسك مركز مطاي، وقرى كفرعبدالخالق وبني عامر والقايات وبرمشا والعزبة البيضاء مركز العدوة، وقرى الناصرية، ونزلة سعيد مركز ديرمواس، قرى أبويعقوب والزاوية والقرايشة مركز المنيا، وقرى بلهاسا وميانة، وأبا البلد وملاطية، وكوم الحاصل، والمداور مركز مغاغة، وقرى عزبة العرب، والجرنوس، وبني صامت، والناصرية مركز بني مزار، وقرى كوم اللوفي والصفصافة، وعزبة الصالحين، والعمودين، ومنقطين والحضار مركز سمالوط.

وأوضح أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في ربوع المحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذ الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشاد بخيت، بصندوق تحيا مصر والذي يتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء؛ لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.