ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، كل المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وقالت صحة عزة، في بيان، إن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعتبر ضربة قاسمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها.

وأضافت أن هذه الخطوة ستحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

يُشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، يتضمن اعتداءات ممنهجة على المستشفيات ضمن مخطط للاحتلال يهدف من خلاله إلى جعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ178 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 32 ألفا و845 شهيدا، و75 ألفا و392 مصابا.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ست مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و94 إصابة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.