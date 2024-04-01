إقبال المزارعين بجنوب سيناء على توريد القمح مع بداية موسم التوريد

انطلقت اليوم الاثنين، بدء أعمال توريد القمح بمحافظة جنوب سيناء، وشكلت المحافظة غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بمديرية الزراعة ومديرية التموين، لمتابعة عمليات توريد القمح من المزارعين بمطحن الطارق بمدينة طور سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إن الدولة تهتم بمحصول القمح كونه من أهم المحاصيل الاستراتيجية، لذا أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 55 لسنة 2024 ببدء موسم توريد القمح اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، واستثنى محافظة جنوب سيناء من هذا القرار على أن يبدأ التوريد بها بداية من 1 أبريل، وذلك نظرًا لطبيعة وظروف المناخ بها التي تساعد على عملية تبكير جني المحصول.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه جرى وضع محددات خاصة بسعر القمح هذا العام تصب في صالح المزارعين، بواقع الأردب "أي الـ 150 كيلو" بدرجة نقاوة 23,5 قراط بـ 2000 جنيه، و درجة نقاوة 22,5 قراط بـ 1950 جنيه، ودرجة نقاوة 22 قراط بـ 1900 جنيه، كما صدرت توجيهات بعدم نقل القمح خارج المحافظات، ومنح استخدام القمح في الأغراض الخاصة بالعلف الحيواني.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، إنه جرى تشكيل لجنة متكاملة تضمنت أعضاء من مديرية الزراعة، ومديرية التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومندوب من الجمعية القبانية، لاستلام القمح من المزارعين طبقًا للضوابط والشروط الخاصة بهذا الشأن، لافتًا إلى أن المساحة الزراعية للقمح زادت هذا العام بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة انتاجية الفدان.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية قامت بتوفير تقاوي القمح، وأسمدة سلفات النشادر للمزارعين بأسعار مدعمة، بجانب تكثيف القوافل الزراعية الإرشادية بداية من موسم الزراعة وحتى الحصاد، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 800 فدان، بواقع 700 فدان بمدينة طور سيناء، و 94 فدان بمدينة رأس سدر، و 6 أفدنة بمدينة نويبع.

وأكد أن هذه المساحة تعد قليلة بالنسبة لخريطة الزراعة المصرية، ولكنها مساحة مناسبة بالنسبة لمحافظة بستانية مثل جنوب سيناء، التي تصل نسبة مساحة محاصيل الفاكهة بها 96% و الـ 4 % الباقية خضروات وقمح، مشيرًا إلى أن مضاعفة مساحة القمح هذا العام يؤكد إقبال المزارعين على زراعة الذهب الأصفر.

وأضاف أن المحافظة استعدت لموسم القمح هذا العام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتضافر الجهود لسرعة إنهاء اجراءات التوريد للمزارعين، لافتًا إلى أنه جرى تجهيز مطحن الطارق لاستيعاب أكثر من 100 طن، طبقً لآليات تخزين القمح.