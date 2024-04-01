السجن المؤبد لمتهم بالاتجار في أقراص مخدرة داخل صيدلية بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، حكمها في القضية رقم 9915 جنايات قسم أول الزقازيق لسنة 2023، بمعاقبة عامل في صيدلية بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بحيازة أقراص عقار الترمادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد الاتجار فيها داخل الصيدلية.



كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من أقراص عقار الترمادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد الاتجار فيها.



تبين أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بهيئة الدواء المصرية بمرورهم الدوري على الصيدليات تم العثور في بالصيدلية محل الواقعة على أدوية خاصة بهيئة الشراء الموحد وكذا مستحضرات غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وكذلك أدوية مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات وأن تلك الأدوية والعقاقير المخدرة.



وتبين أن المتهم هو القائم على جلبها والتعامل فيها بيعا وشراء بقصد الاتجار فيها على النحو المبين في التحقيق.