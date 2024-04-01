تقرير: بكين تحقق تنمية عالية الجودة في 5 مجالات رئيسية

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أظهر تقرير أصدره معهد تشونجيانج للدراسات المالية بجامعة رنمين الصينية ومراكز أبحاث تعاونية من الولايات المتحدة وروسيا وكندا والهند، أمس الأحد، أن الصين حققت تقدما كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، خاصة في خمسة مجالات رئيسية، وهي رفاهية الشعب والاستهلاك والتصنيع والبنية التحتية والخدمات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن التقرير يسلط الضوء على "الفائدة المركبة" للتنمية في الصين.

وقال التقرير إن استمرار تراكم التحديث في الصين يمكن أن يجلب تنمية شبيهة بالفائدة المركبة للبلاد، وأن يخدم كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار للصين.

وأضاف التقرير أن "الفائدة المركبة" للصين تتميز باستقرار العائدات والتراكم طويل الأجل والاستدامة.

وناقش خبراء وباحثون من الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وكندا والبرازيل ودول أخرى، خلال ندوة عقدت بعد إصدار التقرير، إمكانات وآفاق التنمية الاقتصادية في الصين.

وقال محمد ثاقب، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والثقافي الهندي- الصيني، إن التنمية عالية الجودة في الصين، التي تغذيها الفائدة المركبة والابتكار والإصلاحات والانفتاح والاستدامة، تظهر التزامها ببناء مجتمع مزدهر ومتناغم.

وأضاف ثاقب أن "الصين تقدم مثالا رائعا للدول الأخرى وتمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا للبشرية."