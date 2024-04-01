قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الإعلام المصري هو السند الحقيقي للدولة، وهو الذي يمكنه أن ينير الطريق للكثير من المشكلات وما يثيره الرأي العام.

جاء ذلك خلال الفيلم التسجيلي «10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن» الذي عرضه برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد.

وأبدى حسين، تطلعه أن يتمتع الإعلام المصري في الفترة المقبلة بمزيد من القوة والحيوية ليؤدي دوره على الطريقة الصحيحة.

وتمنى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم والثقافة وكل ما يخص بناء الإنسان باعتباره التحدي الأصعب، بعدما أنجزت الدولة الكثير على البنية التحتية.

وشدد على ضرورة أن يكون ذلك مصحوبًا بخطوات جادة وعملية لعدم تكرار المُسبِّبات التي قادت إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عاشتها البلاد، وبدأت مؤشرات التعافي منها حاليًّا.