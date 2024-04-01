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باكستان: انتهاء الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 أبريل 2024 - 9:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 أبريل 2024 - 9:38 ص

أنهت لجنة الانتخابات الباكستانية، جميع الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الأعلى في البرلمان المكون من غرفتين، على مستوى البلاد غدا الثلاثاء الموافق 2 أبريل.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، إنه من المقرر إجراء الاقتراع من الساعة 9 صباحا حتى 4 مساء.

وتمت طباعة بطاقات الاقتراع بأربعة ألوان مختلفة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث سيتم استخدام الأوراق البيضاء للمقاعد العامة، والأوراق ذات اللون الأخضر لمقاعد التكنوقراط، والوردي لمقاعد النساء، والأصفر لمقاعد الأقليات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من نقل المواد اللازمة للعملية الانتخابية إلى مسئولي الانتخابات.

وأصدر مسئولو الانتخابات بالفعل، القائمة النهائية للمرشحين الذين يتنافسون في الانتخابات على 48 مقعدا شاغرا في مجلس الشيوخ.

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