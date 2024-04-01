طقس الثلاثاء حار نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء والغظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و جنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شماليه شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 32 18

بنهــــا 31 19

دمنهور 31 19

وادي النطرون 32 18

كفر الشيخ 30 18

المنصورة 31 19

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 30 18

طنطا 30 18

دمياط 23 18

بورسعيد 24 20

الإسماعيلية 32 18

السويس 31 19

العريش 27 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 18

نخل 27 14

كاترين 22 12

الطور 30 19

طابا 29 18

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 24 15

العلمين 25 15

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 30 16

رأس غارب 31 20

الغردقة 30 20

سفاجا 31 20

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 21

حلايب 26 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 32 16

بني سويف 32 17

المنيا 33 16

أسيوط 34 18

سوهاج 34 18

قنا 35 18

الأقصر 35 19

أسوان 36 20

الوادي الجديد 35 18

أبوسمبل 36 20

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 33 24

المدينة المنورة 29 18

الرياض 29 18

المنامة 29 22

أبوظبي 30 21

الدوحة 31 22

الكويت 34 16

دمشق 29 14

بيروت 24 17

عمان 28 15

القدس 28 14

غزة 24 17

بغداد 32 16

مسقط 29 24

صنعاء 22 13

الخرطوم 39 24

طرابلس 25 14

تونس 22 11

الجزائر 19 11

الرباط 20 9

نواكشوط 32 21

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 27 8

إسطنبول 28 13

إسلام آباد 30 16

نيودلهي 34 21

جاكرتا 33 25

بكين 16 10

كوالالمبور 33 26

طوكيو 18 10

أثينا 26 14

روما 18 8

باريس 15 9

مدريد 13 8

برلين 15 7

لندن 15 10

مونتريال 8 1

موسكو 20 12

نيويورك 11 7

واشنطن 14 8

أديس أبابا 24 14