تراجع غير متوقع للإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين، تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت الوزارة أن الإنفاق على مشروعات التشييد انخفض خلال فبراير بنسبة 3ر0% إلى ما يعادل 091ر2 تريليون دولار، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 6ر0% بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.

جاء التراجع غير المتوقع للإنفاق على خلفية التراجع الكبير في الإنفاق على مشروعات التشييد العامة الذي تراجع بنسبة 2ر1% إلى ما يعادل 4ر474 مليار دولار سنويا.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية نشرت في مارس الماضي الماضي ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة، التي بدأ العمل فيها الشهر السابق عليه في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال فبراير الماضي ارتفع بنسبة 7ر10% إلى ما يعادل 521ر1 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 3ر12% إلى ما يعادل 374ر1 مليون وحدة سنويا خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بنسبة 1ر7% إلى ما يعادل 425ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي مقابل 331ر1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.