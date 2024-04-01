قال النائب في البرلمان اللبناني عبدالرحمن البزري، إن كل شيء متوقع مع الاحتلال الإسرائيلي لأن كل نواياه عدوانية في الأساس.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مباشر بيروت» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «خلال المرحلة التي كان بها نوع من الحرب المحدودة جغرافيا بين المقاومة في لنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي رأينا اعتداءات خرجت خارج الجنوب».

وأشار إلى أنّ الاعتداءات وصلت حاليا إلى بعلبك والبقاع بجانب سقوط بعض القذائف على مناطق من جبل لبنان، موضحا أن مساحة العداون الإسرائيلي من الممكن أن تكون بأي منطقة.

ولفت إلى أن المقاومة في لبنان تلتزم إلى حد ما بالرد المحدود حتى لا يتوسع نطاق الاشتباك.

وتابع: «لا أحد يعرف النوايا الحقيقة للعدو الإسرائيلي وحكومته كما أن التصعيد ينذر بتفاقم الوضع».